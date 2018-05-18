Rus.Postimees.eeАвто/ТехникаМасштабный сбой? Facebook перестал работатьМасштабный сбой? Facebook перестал работать Дополнено!Rus.Postimees.ee Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать18 мая 2018 г., 16:14FacebookФОТО: Andrzej Siwiec / PantherMedia / Andrzej Siwiec/ScanpixПользователи социальной сети Facebook сегодня, 18 мая, около 16 часов стали испытывать проблемы c доступом к площадке.При попытке зайти в Facebook пользователи видят сообщение от техподдержки о том, что соцсеть испытывает проблемы и вернется в онлайн, как только это станет возможно.ФОТО: скриншотПричины, по которым обрушилась социальная сеть, пока не ясны.К 16:20 соцсеть вновь заработала.Facebookработасбой