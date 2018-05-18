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Масштабный сбой? Facebook перестал работать Дополнено!

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Facebook

ФОТО: Andrzej Siwiec / PantherMedia / Andrzej Siwiec/Scanpix

Пользователи социальной сети Facebook сегодня, 18 мая, около 16 часов стали испытывать проблемы c доступом к площадке.

При попытке зайти в Facebook пользователи видят сообщение от техподдержки о том, что соцсеть испытывает проблемы и вернется в онлайн, как только это станет возможно.

ФОТО: скриншот

Причины, по которым обрушилась социальная сеть, пока не ясны.

К 16:20 соцсеть вновь заработала.

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