Кая Каллас: Эстонии нужно предпринимательство, способное повысить производительность

«Раньше сильными сторонами Эстонии были находящиеся в порядке финансы и сильное э-государство. К сожалению, нынешнее правительство не справляется ни с первой, ни со второй задачей. Можно заметить стремление разрушить работающие системы, например, систему пенсионного страхования. Делаются попытки любыми средствами навязать бесплатный общественный транспорт, хотя для людей важнее отремонтированные дороги и удобное расписание общественного транспорта», - сказала Каллас.

Председатель Партии реформ считает, что нынешнее правительство не считает развитие э-государства приоритетным направлением и недостаточно внимания уделяет этой теме.

«По-прежнему слабостью Эстонии является недостаточно высокий уровень использования цифровых технологий и низкая доступность скоростного интернет-подключения. Это, в свою очередь, замедляет рост производительности, поскольку время и энергия тратятся не на результат, а на процесс. Потерянное время - это потерянные деньги», - добавила Каллас.

По словам Каллас, перед экономикой Эстонии стоит несколько больших задач. «Мы попали в ловушку среднего дохода. Наши предприятия предлагают слишком мало товаров и услуг с высокой добавочной стоимостью, за которые можно было бы просить больше денег. Но если нет создающего высокую добавочную стоимость предпринимательства, то нет возможности платить более высокие зарплаты и поддерживать тех, кто нуждается в помощи», - добавила она.

В контексте предстоящих выборов важным пунктом является повышение доходов. «Если Центристская партия говорит о повышении пенсий, то мы говорим, прежде всего, об увеличении доходов, которое может последовать только за экономическим ростом, - сказала Каллас. - Все предложенные нами шаги должны приблизить нас к умной, успешной Эстонии, не зависящей от чужих денег».