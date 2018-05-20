Внимание, пассажиры: Elron экстренно меняет расписание поездов

Изменение позволит пассажирам путешествовать по всем маршрутам на поездах и не использовать замещающие автобусы. Предприятие обращает внимание клиентов, что время изменится у всех рейсов юго-восточного направления, но изменения затронут лишь часть рейсов восточного направления.