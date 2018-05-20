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Внимание, пассажиры: Elron экстренно меняет расписание поездов

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ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

Из-за ограничивающей пропускную способность неожиданной неполадки в инфраструктуре Тартуского железнодорожного вокзала Elron будет со вторника, 22 мая, обслуживать пассажиров восточного и юго-восточного направления по измененному расписанию, передает Virumaa Teataja.

Изменение позволит пассажирам путешествовать по всем маршрутам на поездах и не использовать замещающие автобусы. Предприятие обращает внимание клиентов, что время изменится у всех рейсов юго-восточного направления, но изменения затронут лишь часть рейсов восточного направления.

Пока неизвестно, когда будет восстановлено обычное движение поездов на Тартуском вокзале.

Новое расписание, которое начнет действовать со вторника: расписание восточного направления, расписание юго-восточного направления.

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