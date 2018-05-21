Метеопортал: в Эстонии теплая и солнечная погода может сохраниться как минимум до конца июня
21 мая 2018 г., 11:42
Согласно данным сайта о погоде Accuweather.com, солнечная и теплая погода может сохраниться в Эстонии вплоть до конца июня.
По прогнозам метеопортала, в последние недели мая и в июне температура воздуха в Эстонии будет составлять от 20 до 25 градусов тепла. Осадки если и будут, то в виде кратковременных дождей. Местами возможны грозы.
Прогноз погоды на июнь в Таллинне можно посмотреть здесь. Жители Нарвы могут изучить прогноз для своего города по данной ссылке. Долгосрочный прогноз для Тарту доступен по этой ссылке.