Касса страхования от безработицы потратит свои резервы на обучение работников

Накануне экономического кризиса в 2008 году резерв составлял 182 млн евро, в следующем году сократился на 50 млн из-за большого роста числа безработных, но уже с 2010 года начал неуклонно расти, пишет rus.err.ee.

В текущем году рост резервов замедлится, поскольку Касса страхования от безработицы начнет оказывать новые услуги по обучению работников с соответствующим ростом расходов.

Представители профсоюзов и работодателей в совете Кассы страхования от безработице неоднократно подчеркивали, что учреждение не нуждается в таких больших резервах, поскольку, по их мнению, резервы накапливаются для того, чтобы поддерживать равновесие государственного бюджета.