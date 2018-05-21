пн, 21.05.2018
"Странно, когда молодых мужчин в полном расцвете сил забирают с работы, отвозят на 11 дней в лес, и ничего не происходит". Леннарт Рууда
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Экономика
  • Касса страхования от безработицы потратит свои резервы на обучение работников

Касса страхования от безработицы потратит свои резервы на обучение работников

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Arvet Mägi

За последние десять лет резервы Кассы страхования от безработицы увеличились в четыре раза до 750 млн евро, но в последующие годы рост может замедлится из-за передачи учреждению функций по оказанию новых услуг.

Накануне экономического кризиса в 2008 году резерв составлял 182 млн евро, в следующем году сократился на 50 млн из-за большого роста числа безработных, но уже с 2010 года начал неуклонно расти, пишет rus.err.ee.

В текущем году рост резервов замедлится, поскольку Касса страхования от безработицы начнет оказывать новые услуги по обучению работников с соответствующим ростом расходов.

Представители профсоюзов и работодателей в совете Кассы страхования от безработице неоднократно подчеркивали, что учреждение не нуждается в таких больших резервах, поскольку, по их мнению, резервы накапливаются для того, чтобы поддерживать равновесие государственного бюджета.

Государство может пользоваться деньгами Кассы по безработице, по сути кредитуя себя на льготных условиях: в прошлом году доходность от инвестирования этих средств составила 0,04% при инфляции 3,4%.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ