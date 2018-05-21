Касса страхования от безработицы потратит свои резервы на обучение работников

За последние десять лет резервы Кассы страхования от безработицы увеличились в четыре раза до 750 млн евро, но в последующие годы рост может замедлится из-за передачи учреждению функций по оказанию новых услуг.
Накануне экономического кризиса в 2008 году резерв составлял 182 млн евро, в следующем году сократился на 50 млн из-за большого роста числа безработных, но уже с 2010 года начал неуклонно расти, пишет rus.err.ee.
В текущем году рост резервов замедлится, поскольку Касса страхования от безработицы начнет оказывать новые услуги по обучению работников с соответствующим ростом расходов.
Представители профсоюзов и работодателей в совете Кассы страхования от безработице неоднократно подчеркивали, что учреждение не нуждается в таких больших резервах, поскольку, по их мнению, резервы накапливаются для того, чтобы поддерживать равновесие государственного бюджета.
Государство может пользоваться деньгами Кассы по безработице, по сути кредитуя себя на льготных условиях: в прошлом году доходность от инвестирования этих средств составила 0,04% при инфляции 3,4%.