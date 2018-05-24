Таллинн обратился в полицию в связи с предполагаемым нарушением

В марте был из 14 участников конкурса выявлен победитель. 16 мая один из членов тендерной комиссии, состоявшей из семи человек, сообщил, что в работе, занявшей призовое второе место, в качестве архитектора по интерьерам участвовала спутница его жизни. Оба представителя этой пары носят разные фамилии.

Узнав об этом, руководство Таллиннского департамента городского имущества обратилось в службу внутреннего контроля города на предмет возможного нарушения пункта 1 части 1 статьи 11 Закона о борьбе с коррупцией, согласно которой должностному лицу запрещено совершение действия или принятие решения, если решение или действие совершается в отношении лица, связанного с должностным лицом. После следственных действий внутреннего контроля Таллиннский департамент культуры подал в полицию заявление о выяснении обстоятельств возможного нарушения ограничения на действия. Исходя из выявленных полицией обстоятельств, город будет предпринимать дальнейшие шаги. «Нам, - подчеркнул мэр Таллинна Таави Аас, - ясно одно - в Таллинне не должно быть места ни одному случаю коррупции. Все городские учреждения, в которых независимых аудиторов еще нет, получат их».