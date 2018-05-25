Студия Postimees: армия – женское ли это дело? 12.30
25 мая 2018 г., 0:29
Станет ли армия обязательной для девушек? Пока политики примеряют гендерное равенство к срочному призыву, растет число прогульщиков среди резервистов. Для уклонистов придумали ловушку. Но поможет ли это? Или отыгрываться придется дамам?
Политик, военный эксперт Антс Лаанеотс проанализирует ситуацию в студии Postimees. Смотрите прямой эфир в 12.30!
По окончании прямого эфира интервью можно будет увидеть на нашем портале в повторе.