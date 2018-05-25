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"Реформисты объявили себя либералами, но апартеид явно не входит в число либеральных ценностей". Олев Ремсу
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Студия Postimees: армия – женское ли это дело? 12.30

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Антс Лаанеотс

ФОТО: Erik Prozes/Postimees/Scanpix

Станет ли армия обязательной для девушек? Пока политики примеряют гендерное равенство к срочному призыву, растет число прогульщиков среди резервистов. Для уклонистов придумали ловушку. Но поможет ли это? Или отыгрываться придется дамам?

Политик, военный эксперт Антс Лаанеотс проанализирует ситуацию в студии Postimees. Смотрите прямой эфир в 12.30!

  • Дамы на военной службе – это романтика или неизбежность?
  • Насколько серьезные дебаты ведутся в парламенской комиссии по гособороне?
  • Стоит ли рассматривать этот вопрос исключительно с позиции гендерного равенства?
  • Резервисты продолжают активно прогуливать сборы. Не пора ли пересмотреть подход к организации учений?
  • Нужно ли вызывать большое количество людей на сборы, где, по мнению многих, никто ничего не делает? 
  • Как резервисты могут терять оружие на сборах? Должен ли кто-то понести ответственность?
  • Можно ли сократить армию уклонистов?

По окончании прямого эфира интервью можно будет увидеть на нашем портале в повторе.  

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