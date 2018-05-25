Напомним, Boeing-777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над Донецкой областью 17 июля 2014 года. ФОТО: © MAXIM ZMEYEV / Reuters/REUTERS

В расследовательской группе Bellingcat уверены, что им «с очень большой вероятностью» удалось определить личность одного из подозреваемых в расследовании катастрофы рейса MH17 над Украиной.

Речь идет о человеке, скрывавшемся под псевдонимами «Андрей Иванович» и «Орион». В Bellingcat считают, что он участвовал в переброске установки «Бук» из России на Украину. Расследователи утверждают, что это действующий сотрудник российского Главного разведывательного управления Олег Иванников.

Неофициальное расследование Bellingcat проводилось по открытым источникам. Это не уголовное расследование и его результаты не могут стать основанием для судебного решения.

Официальное расследование по делу о гибели малайзийского «Боинга» ведет Объединенная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT), в прошлом они несколько раз изучали данные, предоставленные Bellingcat.

«Это был человек, непосредственно командующий военными операциями в этом районе, и, как мы вчера услышали от JIT, там присутствовала российская военная часть, и мы не видим, как он мог быть не связан с уничтожением рейса MH17», - сказал на пресс-конференции в Гааге участник расследования Bellingcat Морис Ракушицкий.

В 2014 и 2015 году Иванников, как утверждают расследователи Bellingcat, координировал действия пророссийских сепаратистов в Луганской области Украины, и бойцов частной военной компании, известной как «группа Вагнера». Эти функции он выполнял и в июле 2014 года, когда был сбит MH-17.

В 2004-2008 году Иванников служил в Южной Осетии, где под именем Андрея Ивановича Лаптева занимал должности главы Совета обороны, а потом министра обороны.

Сейчас, как предполагает Bellingcat, Иванников находится в Сирии. По словам участника расследования, создателя ресурса The Insider Романа Доброхотова, утром он звонил на домашний номер Иванникова, и его жена сказала, что его не будет ещё полтора месяца и она сама не может с ним связаться.

Bellingcat не знает звания Иванникова, но, исходя из его заданий и должностей, предполагает, что во время осетинских событий он был полковником, а сейчас, вероятно, имеет звание не ниже генерал-майора.

Официальное следствие: «Бук» из России

Накануне Объединенная следственная группа, объявила, что установка «Бук», из которой сбили лайнер, принадлежала курской 53-й бригаде ПВО российских вооруженных сил.

Участник Объединенной следственной группы, в которую входят представители пяти стран, рассказал, что точно определить установку «Бук», из которой был сбит самолет, удалось благодаря ряду ее уникальных особенностей. Они были установлены на основе фото- и видеоматериалов, полученных, в частности, из социальных сетей.

«Эти характеристики фактически служат своего рода отпечатками пальцев ракетной установки», - пояснил глава центрального Департамента уголовных расследований национальной полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен.

Кроме того, представители JIT сообщили, что список из примерно 100 подозреваемых, который был у следствия, сейчас сократился до «нескольких десятков». Имена следователи, однако, пока не называют, ссылаясь на интересы следствия.

Bellingcat еще в 2015 году, проанализировав фотографии, видеозаписи, спутниковые снимки и другие данные, объявил, что «Бук», из которого выстрелили по малайзийскому «Боингу», был привезен из России и сразу после трагедии увезен обратно.

Позже Bellingcat в нескольких докладах уточнял свои выводы и в частности заявлял, что тот «Бук» был именно из курской бригады ПВО.

Международная следственная группа впервые заявила о том, что «Бук» был привезен из России, в 2016 году.

Россия винит Украину

Крушение «Боинга-777» произошло в небе над восточной Украиной 17 июня 2014 года в 16:20 по местному времени.

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines следовал рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. На его борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство пассажиров на борту были гражданами Нидерландов.

Москва отрицает свою причастность к крушению МН17, выдвигая различные и часто взаимоисключающие версии о вине украинских военных.

Министерство обороны и производитель ракет для «Бука» концерн «Алмаз-Антей» доказывали, что ракета была выпущена с территории, подконтрольной в тот момент украинской армии.

Одновременно Следственный комитет России, возбудивший уголовное дело по факту гибели «Боинга», заявлял, что рассматривает в качестве приоритетной версии ту, согласно которой лайнер был сбит самолетом Су-25 ВВС Украины. Разные эксперты доказывали, что это в принципе невозможно: Су-25 не летает на таких высотах и не имеет ракет, способных сбить лайнер на 10-километровой высоте.

В дни и недели, предшествовавшие гибели рейса MH17, вооруженные отряды, противостоявшие украинской армии в Донбассе, один за другим сбивали украинские самолеты.

17 июля, примерно через 40 минут после того, как был сбит MH17, в группе в соцсети «ВКонтакте» под заглавием «сводки от Стрелкова, Игоря Ивановича» появилась запись: «В районе Тореза только что сбили самолет Ан-26 [...] Предупреждали же: не летать в нашем небе [...] Птичка упала за террикон, жилой сектор не зацепила. Мирные люди не пострадали».