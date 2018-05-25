Яак Мадисон обвинил Керсти Кальюлайд в злоупотреблении властью

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд на днях заявила о том, что она готова поехать в Москву и встретиться с президентом России Владимиром Путиным после того, как будут ратифицированы эстонско-российские пограничные договоры. В ответ российская сторона напомнила о том, что Россия не ратифицирует пограничные договоры с Эстонией до тех пор, пока Эстония не изменит свое поведение, говорится в посте российского посольства в социальных сетях.
Тему дня порталу Stolitsa.ee прокомментировал депутат Рийгикогу Яак Мадисон (EKRE):
«Обещание президента Керсти Кальюлайд встретиться в Москве с Владимиром Путиным в случае, если Госдума РФ ратифицирует пограничный договор с Эстонией, - это злоупотребление властью. Готовность президента к визиту в Москву стала неожиданностью в ситуации, когда Россия начала войну против Грузии и Украины. По сути, Кальюлайд посылает всему миру сигнал о том, что Эстония по-прежнему согласна идти на сделки с государством, которое постоянно нарушает международное право.
Вспомним о том, что Рийгикогу не ратифицировал пограничный договор. В этой ситуации у президента нет морального права раздавать обещания Москве. Одобрив данный пограндоговор, Эстония добровольно и навсегда отказалась бы от указанных в Тартуском мирном договоре эстонских территорий, которые сейчас де-факто входят в состав России. Удивительно, что в ситуации, когда Россия оккупировала 5,2 процента эстонских территорий, обозначенных в Тартуском мирном договоре, президент Кальюлайд ожидает узаконивания оккупации.
Президент должен быть все же таким институтом, который встает на защиту территории суверенного государства и не заключает сделок с государством, которое оккупирует наши территории и территории наших союзников. Президент должен делать все для того, чтобы ни Эстония, ни Россия не продвинулись в процессе ратификации пограндоговоров. Напротив, следует действовать в том направлении, чтобы заключенный Урмасом Паэтом и Сергеем Лавровым пораженческий и предающий интересы государства пограндоговор был аннулирован».