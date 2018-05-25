Яак Мадисон обвинил Керсти Кальюлайд в злоупотреблении властью

Тему дня порталу Stolitsa.ee прокомментировал депутат Рийгикогу Яак Мадисон (EKRE):

«Обещание президента Керсти Кальюлайд встретиться в Москве с Владимиром Путиным в случае, если Госдума РФ ратифицирует пограничный договор с Эстонией, - это злоупотребление властью. Готовность президента к визиту в Москву стала неожиданностью в ситуации, когда Россия начала войну против Грузии и Украины. По сути, Кальюлайд посылает всему миру сигнал о том, что Эстония по-прежнему согласна идти на сделки с государством, которое постоянно нарушает международное право.

Вспомним о том, что Рийгикогу не ратифицировал пограничный договор. В этой ситуации у президента нет морального права раздавать обещания Москве. Одобрив данный пограндоговор, Эстония добровольно и навсегда отказалась бы от указанных в Тартуском мирном договоре эстонских территорий, которые сейчас де-факто входят в состав России. Удивительно, что в ситуации, когда Россия оккупировала 5,2 процента эстонских территорий, обозначенных в Тартуском мирном договоре, президент Кальюлайд ожидает узаконивания оккупации.