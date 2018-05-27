Фото: полиция ищет пропавшего в Таллинне иностранца

Близкие не могут с ним связаться с вечера вчерашнего дня. Его последнее известное местонахождение — район Таллиннского порта. С утра его мобильный телефон выключен.

Информация о пропаже мужчины передана всем патрулям. По данным полиции, он не покидал страну.

Ноэль крепкого телосложения, его рост 190 см. У него темно-коричневые волосы и он носит очки. На нем были джинсовые шорты и рубашка. Мужчина общается на английском языке.