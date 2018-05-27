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Фото: полиция ищет пропавшего в Таллинне иностранца

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ФОТО: PPA

Полиция просит помощи в поисках 59-летнего Ноэля Джирарда.

Близкие не могут с ним связаться с вечера вчерашнего дня. Его последнее известное местонахождение — район Таллиннского порта. С утра его мобильный телефон выключен.

Информация о пропаже мужчины передана всем патрулям. По данным полиции, он не покидал страну.

Ноэль крепкого телосложения, его рост 190 см. У него темно-коричневые волосы и он носит очки. На нем были джинсовые шорты и рубашка. Мужчина общается на английском языке.

Полиция просит всех, кто видел мужчину, позвонить по номеру 112.

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