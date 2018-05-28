Трагедия в Литве: мужчина застрелил двух человек и покончил с собой

26 мая в 19.30 в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Эйдинтай мужчина 1949 года рождения застрелил женщину 1938 года рождения и гражданина Латвии 1961 года рождения. После этого нападавший покончил с собой.

Как рассказал представитель Департамента полиции Рамунас Матонис, преступник никак не был связан с убитыми. Застреленный мужчина был зятем убитой женщины.