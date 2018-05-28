пн, 28.05.2018
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Трагедия в Литве: мужчина застрелил двух человек и покончил с собой

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Оружие. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Postimees.ee

В Литве в деревне Эйдинтай (Таурагский район) мужчина застрелил двух человек, а затем покончил с собой.

26 мая в 19.30 в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Эйдинтай мужчина 1949 года рождения застрелил женщину 1938 года рождения и гражданина Латвии 1961 года рождения. После этого нападавший покончил с собой.

Как рассказал представитель Департамента полиции Рамунас Матонис, преступник никак не был связан с убитыми. Застреленный мужчина был зятем убитой женщины.

«По предварительной информации, стрелявший пришел к соседям, и между ними разгорелся конфликт. Убив соседей, мужчина вернулся домой. Полицию вызвала сожительница преступника», - рассказал Матонис. «Когда на место происшествия приехали сотрудники полиции, мужчина два раза выстрелил в сторону экипажа. Полицейские потребовали, чтобы он положил оружие, тогда подозреваемый застрелился», – продолжил он.

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