Трагедия в Литве: мужчина застрелил двух человек и покончил с собой

В Литве в деревне Эйдинтай (Таурагский район) мужчина застрелил двух человек, а затем покончил с собой.
26 мая в 19.30 в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Эйдинтай мужчина 1949 года рождения застрелил женщину 1938 года рождения и гражданина Латвии 1961 года рождения. После этого нападавший покончил с собой.
Как рассказал представитель Департамента полиции Рамунас Матонис, преступник никак не был связан с убитыми. Застреленный мужчина был зятем убитой женщины.
«По предварительной информации, стрелявший пришел к соседям, и между ними разгорелся конфликт. Убив соседей, мужчина вернулся домой. Полицию вызвала сожительница преступника», - рассказал Матонис. «Когда на место происшествия приехали сотрудники полиции, мужчина два раза выстрелил в сторону экипажа. Полицейские потребовали, чтобы он положил оружие, тогда подозреваемый застрелился», – продолжил он.