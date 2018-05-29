Audi показала новое изображение купеобразного Q8

Стилистически кроссовер Audi Q8 повторяет прототип Q8 Sport, дебютировавший на женевском автосалоне весной прошлого года, пишет motor.ru. У машин схожая форма бамперов и воздухозаборников, головной оптики, а также решетки радиатора. Однако у последней различается рисунок: на официальных эскизах это вертикальные и горизонтальные планки, у концепт-кара Q8 Sport — соты.

В основе Audi Q8 будет лежать модульная платформа MLB: она же использовалась при постройке Benley Bentayga, Lamborghini Urus и Audi Q7. Кроссовер получит постоянный полный привод quattro и восьмидиапазонный «автомат».