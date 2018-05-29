вт, 29.05.2018
"Эстонская политика - это война одних комсомольцев с другими" Таави Минник
Postimees
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Галерея: на интернет-аукционе Osta.ee продали самолет

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Сегодня на интернет-аукционе Osta.ee продали самолет за 300 000 евро, пишет Postimees.

Это самолет с двухтурбинным двигателем. В объявлении было указано, что на борту установлена система морского мониторинга MSS-6000.

Самолет в порядке помощи был доставлен в Эстонию из Германии в 1992 году и до настоящего времени был в употреблении в летном отряде Департамента полиции и погранохраны. Он подходит для наблюдений, прыжков с парашютом, любительских полетов и обучения. Передача самолета покупателю возможна начиная с августа 2018 года, говорится в объявлении.

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