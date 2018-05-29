Галерея: на интернет-аукционе Osta.ee продали самолет

Самолет в порядке помощи был доставлен в Эстонию из Германии в 1992 году и до настоящего времени был в употреблении в летном отряде Департамента полиции и погранохраны. Он подходит для наблюдений, прыжков с парашютом, любительских полетов и обучения. Передача самолета покупателю возможна начиная с августа 2018 года, говорится в объявлении.