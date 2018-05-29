В Киеве застрелен журналист Аркадий Бабченко

В полиции Киева подтвердили факт нападения и смерть российского журналиста, при этом не уточняя имени убитого. "В Киеве стреляли в мужчину. От полученного ранения потерпевший скончался в карете "скорой". Погибший - гражданин РФ 1977 г.р., ведущий одного из телеканалов", - говорится в сообщении киевской полиции.

Бабченко был военным корреспондентом в "Московском комсомольце" и "Новой газете", в том числе освещал конфликт в Южной Осетии в 2008 году. Неоднократно критиковал российские выборы и находился в оппозиции российским властям, в 2012 году против него было возбуждено уголовное дело по статье о призывах к массовым беспорядкам. В 2016 году Бабченко оказался в центре скандала в связи с высказыванием о том, что погибшие в авиакатастрофе по дороге в Сирию артисты ансамбля имени Александрова не заслуживают сожаления. За этим последовали предложения лишить его гражданства и возбудить против него очередное уголовное дело.