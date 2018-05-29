В Киеве застрелен журналист Аркадий Бабченко

В Киеве стреляли в оппозиционного российского журналиста Аркадия Бабченко. Как сообщает Айдер Муждабаев, это произошло в его доме, выстрелы были в спину. Бабченко увезли в больницу.
Журналистка «Громадьске» Ирина Ромалийская сообщила в своем Facebook, что Бабченко был убит.
В полиции Киева подтвердили факт нападения и смерть российского журналиста, при этом не уточняя имени убитого. "В Киеве стреляли в мужчину. От полученного ранения потерпевший скончался в карете "скорой". Погибший - гражданин РФ 1977 г.р., ведущий одного из телеканалов", - говорится в сообщении киевской полиции.
Бабченко был военным корреспондентом в "Московском комсомольце" и "Новой газете", в том числе освещал конфликт в Южной Осетии в 2008 году. Неоднократно критиковал российские выборы и находился в оппозиции российским властям, в 2012 году против него было возбуждено уголовное дело по статье о призывах к массовым беспорядкам. В 2016 году Бабченко оказался в центре скандала в связи с высказыванием о том, что погибшие в авиакатастрофе по дороге в Сирию артисты ансамбля имени Александрова не заслуживают сожаления. За этим последовали предложения лишить его гражданства и возбудить против него очередное уголовное дело.
21 февраля 2017 года Бабченко сообщил о том, что в связи с неоднократными угрозами в свой адрес и в адрес его семьи решил временно покинуть Россию. С этого времени он проживал в Праге, Израиле, а с августа 2017 до сегодняшнего дня работал в Киеве.