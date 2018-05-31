Серийный электрокроссовер Audi будет оснащаться виртуальными зеркалами

Изображение с камер будет выводиться на OLED-дисплеи, расположенные между дверьми и передней панелью. Всего предусмотрено три режима отображения информации: шоссе, поворот и парковка. Их можно переключать с помощью интерфейса MMI, пишет motor.ru.

Еще одной особенностью Audi e-tron станет адаптивная пневмоподвеска: на скорости свыше 120 километров в час она будет опускать кузов на 26 миллиметров. Также кроссовер получит полностью закрытое плоское днище и активный воздухозаборник с двумя подвижными заслонками. Они перенаправляют воздушные потоки для охлаждения компонентов электрической силовой установки или тормозов.

С учетом улучшения аэродинамических характеристик сделаны также 19-дюймовые колесные диски и покрышки модели. Благодаря этому коэффициент аэродинамического сопротивления составляет всего 0,28, а запас хода в цикле WLTP — 400 километров.

Детальной информации о кроссовере по-прежнему нет. Известно лишь, что он получит блок литий-ионных аккумуляторов емкостью 95 киловатт-часов и сможет заряжаться на 150-киловаттных зарядочных станциях.