Жертва сексуального насилия: в школах не говорят, что делать, если все дошло до точки невозврата, только о том, куда идти после

Свою историю сексуального насилия для портала Stolitsa.ee рассказала пострадавшая Юля (имя изменено):

«В том и дело, что у домогательств нет строгих рамок. Для кого-то кэтколлинг (catcalling – комментарии, присвистывания или смешки на улице адресованные женщине на улице - прим.ред.) то, ради чего девушки идут на улицу в пятницу вечером, а для кого-то это очень унизительно.

Сейчас очень популярен сериал "13 причин почему" где из-за одной записки, очень грубо говоря, непристойного характера главная героиня кончает жизнь самоубийством. Сериал, хоть и не основан на реальных событиях, но многие, уверена, могут увидеть в этой героине себя.

У меня, к сожалению, не было все так просто (ну, не просто записка). Молодого человека я знала давно, и мы были в отношениях уже долгое время, и он очень хотел сделать шаг дальше, но я не была готова. И когда мы остались одни, он стал приставать, но уже основательней и я поняла к чему он ведет... Я два раза его отталкивала, но потом он подумал, что я шучу и стал меня заламывать и не слушал уже ничего. Я, конечно, была слабее и телом, и духом, и просто не смогла ничего поделать.

Мне было очень неприятно и так не должно было все быть. Мне стало противно и обидно за себя. Мы расстались через две недели из-за маленькой ссоры, но я не сказала настоящую причину, т.е. он до сих пор не подозревает.