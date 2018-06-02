Лукашенко пригрозил ответить России закрытием границы

О проблеме организации пограничного контроля между двумя странами Лукашенко заговорил во время посещения пограничной заставы "Дивин" в Кобринском районе Белоруссии, пишет Newsru со ссылкой на "БелТА".

По словам Лукашенко, белорусским пограничникам "нельзя уподобляться россиянам", так как "они сами не понимают, чего хотят и что они делают на белорусско-российской границе".

"Пусть определяются. Определятся - нам не проблема ответить. Мы готовы в любой момент адекватно дать ответ. Если они хотят закрыть границу - пожалуйста. Закроют - мы в ответ также должны ввести контроль на границе", - подчеркнул президент Белоруссии.

Он добавил, что считает границы "пережитком прошлого", который не приносит пользы для общения людей.

Пока Белоруссии необходимо занять выжидательную позицию по отношению к России, считает Лукашенко. "Мы должны видеть, что они хотят. Мы знаем, где они навыводили свои войска, создали комендатуры и прочую инфраструктуру", - добавил он.

Вопрос охраны границы будет обсуждаться во время предстоящего в июне Высшего госсовета Союзного государства.

В Госпогранкомитете Белоруссии сообщили, что с российской стороны на общей границе присутствуют штатные подразделения пограничной службы ФСБ, которые "фактически несут охрану госграницы". У Белоруссии постоянно дислоцирующихся подразделений органов погранслужбы на восточном направлении нет. В то же время, когда поступают данные о нарушениях, пограничники могут выдвигаться к рубежам, в частности взаимодействуя с органами внутренних дел и территориальных подразделений органов госбезопасности.

Приказы директора ФСБ о создании пограничных зон были изданы еще в феврале 2017 года. Посол России в Белоруссии Александр Суриков тогда говорил, что создание пограничной зоны вызвано необходимостью контроля за пересечением границы гражданами третьих стран, а для россиян и белорусов ничего не изменится, сообщает РБК.

Лукашенко: пусть лучше Украина будет "натовской", чем бандитской

В ходе визита на погранзаставу Лукашенко добавил, что не против вступления соседней Украины в НАТО, иначе в Киеве могут возобладать "слишком националистические тенденции" со стремлением "воевать со всеми".