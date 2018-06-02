Лукашенко пригрозил ответить России закрытием границы

Глава Республики Беларусь Александр Лукашенко предложил России определиться с форматом присутствия пограничников на границе двух стран. При этом он заявил о готовности закрыть границу, если россияне предпримут аналогичные шаги со своей стороны.
О проблеме организации пограничного контроля между двумя странами Лукашенко заговорил во время посещения пограничной заставы "Дивин" в Кобринском районе Белоруссии, пишет Newsru со ссылкой на "БелТА".
По словам Лукашенко, белорусским пограничникам "нельзя уподобляться россиянам", так как "они сами не понимают, чего хотят и что они делают на белорусско-российской границе".
"Пусть определяются. Определятся - нам не проблема ответить. Мы готовы в любой момент адекватно дать ответ. Если они хотят закрыть границу - пожалуйста. Закроют - мы в ответ также должны ввести контроль на границе", - подчеркнул президент Белоруссии.
Он добавил, что считает границы "пережитком прошлого", который не приносит пользы для общения людей.
Пока Белоруссии необходимо занять выжидательную позицию по отношению к России, считает Лукашенко. "Мы должны видеть, что они хотят. Мы знаем, где они навыводили свои войска, создали комендатуры и прочую инфраструктуру", - добавил он.
Вопрос охраны границы будет обсуждаться во время предстоящего в июне Высшего госсовета Союзного государства.
В Госпогранкомитете Белоруссии сообщили, что с российской стороны на общей границе присутствуют штатные подразделения пограничной службы ФСБ, которые "фактически несут охрану госграницы". У Белоруссии постоянно дислоцирующихся подразделений органов погранслужбы на восточном направлении нет. В то же время, когда поступают данные о нарушениях, пограничники могут выдвигаться к рубежам, в частности взаимодействуя с органами внутренних дел и территориальных подразделений органов госбезопасности.
Приказы директора ФСБ о создании пограничных зон были изданы еще в феврале 2017 года. Посол России в Белоруссии Александр Суриков тогда говорил, что создание пограничной зоны вызвано необходимостью контроля за пересечением границы гражданами третьих стран, а для россиян и белорусов ничего не изменится, сообщает РБК.
Лукашенко: пусть лучше Украина будет "натовской", чем бандитской
В ходе визита на погранзаставу Лукашенко добавил, что не против вступления соседней Украины в НАТО, иначе в Киеве могут возобладать "слишком националистические тенденции" со стремлением "воевать со всеми".
"Я часто россиянам говорю, которые боятся, что Украина станет натовской, что, может быть, придут времена, когда мы будем радоваться, что Украина в НАТО, а не стала каким-то бандитским государством, где будут отдельные бандформирования и группировки, - вот там нам мало не покажется: и России, и Белоруссии, и всем остальным", - добавил глава государства.