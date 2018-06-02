В Испании к присяге приведены два новых правительства - барселонское и мадридское

Выступая перед новым кабинетом министров, лидер региона Ким Торра заверил, что его правительство принимает на себя обязательство двигаться вперед в соответствии с результатом референдума о независимости Каталонии 1 октября 2017 года. То есть двигаться в направлении создания независимого государства Каталония, передает 20minutos.es.

"Председатель [правительства Испании] Педро Санчес, давайте поговорим, давайте возьмем на себя риски, вы и мы сядем за одним столом и проведем переговоры правительства с правительством, эта ситуация не может продолжаться ни дня больше", - сказал Торра. Новый премьер Каталонии - соратник бывшего главы правительства региона Карлеса Пучдемона, который сейчас скрывается в Германии от мадридского правосудия, инкриминирующего ему статье "Подстрекательство к бунту".

Между тем в этот же день к присяге был приведен и новый премьер-министр Испании социалист Педро Санчес, который накануне сменил на этот посту Мариано Рахоя, чье правительство 1 июня было отправлено в отставку в результате вотума недоверия, объявленного парламентом.