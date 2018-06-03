«Нажать для слива. Only 1 time»: адаптированный для иностранцев туалет позабавил и напугал москвичей

Как справедливо отметил на своей странице в Facebook московский активист Алексей Денисов, от одного вида этого туалета у слабонервных и впечатлительных граждан могут возникнуть проблемы со здоровьем, передает Newsru.

"Что удивило вначале, это отсутствие освещения. Заходишь в темный железный ящик со стойким запахом аммиака, включаешь фонарик на телефоне и видишь металлический унитаз со списанного РЖД-поезда на пьедестале. Естественно, все это подключено к централизованной яме, как мы это любим", - написал Денисов, сопроводив публикацию видеозаписью и фотографиями.