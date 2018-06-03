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  • «Нажать для слива. Only 1 time»: адаптированный для иностранцев туалет позабавил и напугал москвичей

«Нажать для слива. Only 1 time»: адаптированный для иностранцев туалет позабавил и напугал москвичей Смотрите видео!

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Общественный туалет. Фото иллюстративное.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Попытки властей московского региона адаптировать инфраструктуру под гостей чемпионата мира по футболу уже не раз становились поводом для издевок, однако за 10 дней до старта турнира у горожан, возможно, появился новый фаворит - привокзальный туалет в подмосковном наукограде Фрязино.

Как справедливо отметил на своей странице в Facebook московский активист Алексей Денисов, от одного вида этого туалета у слабонервных и впечатлительных граждан могут возникнуть проблемы со здоровьем, передает Newsru.

"Что удивило вначале, это отсутствие освещения. Заходишь в темный железный ящик со стойким запахом аммиака, включаешь фонарик на телефоне и видишь металлический унитаз со списанного РЖД-поезда на пьедестале. Естественно, все это подключено к централизованной яме, как мы это любим", - написал Денисов, сопроводив публикацию видеозаписью и фотографиями.

Отдельно активист отметил заботу о заблудившихся в России иностранных туристах. "Предупреждающий значок над педалью слива: "Нажать для слива (только 1 раз). Push to drain (only 1 time)". Не знаю, что случится, если нажать два раза. Возможно, туалет полетит в космос или сломается система, либо провалится все в Тартар. Не стал проверять. Сделал все по инструкции", - заключил москвич.

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