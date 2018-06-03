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  • Тысячи человек эвакуировали из торгового центра из-за подгоревшей еды в «McDonalds»

Тысячи человек эвакуировали из торгового центра из-за подгоревшей еды в «McDonalds»

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McDonalds

ФОТО: Scanpix

Около трех с половиной тысяч человек эвакуировали в воскресенье из торгового центра "Мега" в Уфе после срабатывания пожарной сигнализации. Как выяснилось, причина столь масштабной эвакуации была в подгоревшей еде в ресторане "McDonalds", сообщает Newsru.com.

На проверку в "Мегу" выехали пожарно-спасательные подразделения. "При проведении разведки установлено, что произошло подгорание пищи на плите без последующего горения в ресторане "McDonalds". Тушение не проводилось", - сообщили в пресс-службе.

По данным регионального управления МЧС, в 16:25 торговый центр начал работу в штатном режиме. Как пишут пользователи в соцсетях, после эвакуации на выезде из центра образовалась автомобильная пробка.

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