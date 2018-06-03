Тысячи человек эвакуировали из торгового центра из-за подгоревшей еды в «McDonalds»

Около трех с половиной тысяч человек эвакуировали в воскресенье из торгового центра "Мега" в Уфе после срабатывания пожарной сигнализации. Как выяснилось, причина столь масштабной эвакуации была в подгоревшей еде в ресторане "McDonalds", сообщает Newsru.com.