В ДТП пострадал восьмилетний велосипедист
4 июня 2018 г., 7:21
В воскресенье, 3 июня, около 12.00 в Ляэне-Вирумаа произошло ДТП, в котором пострадал восьмилетний велосипедист, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Инцидент имел место в поселке Виру-Нигула по адресу Кальви-теэ, 2, где восьмилетний мальчик, ехавший на велосипеде, врезался сбоку в имевший преимущество на дороге автомобиль Mercedes-Benz E300, которым управляла 68-летняя женщина.
Велосипедиста доставили в Ракверескую больницу.