В ДТП пострадал восьмилетний велосипедист

Инцидент имел место в поселке Виру-Нигула по адресу Кальви-теэ, 2, где восьмилетний мальчик, ехавший на велосипеде, врезался сбоку в имевший преимущество на дороге автомобиль Mercedes-Benz E300, которым управляла 68-летняя женщина.