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В ДТП пострадал восьмилетний велосипедист

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Велосипед. Иллюстративное фото.

ФОТО: Lõuna prefektuur

В воскресенье, 3 июня, около 12.00 в Ляэне-Вирумаа произошло ДТП, в котором пострадал восьмилетний велосипедист, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место в поселке Виру-Нигула по адресу Кальви-теэ, 2, где восьмилетний мальчик, ехавший на велосипеде, врезался сбоку в имевший преимущество на дороге автомобиль Mercedes-Benz E300, которым управляла 68-летняя женщина.

Велосипедиста доставили в Ракверескую больницу.

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