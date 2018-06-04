пн, 04.06.2018
"Один в один логика, которая была применена в так называемом деле Скрипалей, когда было сказано, что весьма вероятно, что это сделали русские" Сергей Лавров
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Активисты оспорили в Госсуде выдачу разрешения на строительство улицы Рейди-теэ

Активисты оспорили в Госсуде выдачу разрешения на строительство улицы Рейди-теэ

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Konstantin Sednev

Активисты некоммерческой организации "Зеленое движение Эстонии" требуют в Государственном суде отменить выданное Департаментом городского планирования разрешение на строительство второго этапа улицы Рейди-теэ в Таллинне.

Кассационная жалоба на решение Таллиннского окружного суда от 2 мая поступила в Госсуд в конце прошлой недели, а по состоянию на 4 июня Государственный суд не занял по ней позиции, пишет rus.err.ee.

В своем постановлении от 2 мая Таллиннский окружной суд счел обоснованным решение административного суда, который в сентябре прошлого года также отклонил жалобу активистов.

Истцы хотят, чтобы выданное столичными властями 21 апреля 92017 года разрешение на строительство улицы Рейди-теэ было аннулировано, указывая на то, что мэрия Таллинна не провела экспертизу экологических воздействий. 

Автомобильная дорога Рейди-теэ должна связать набережную Пирита и Таллиннский порт. Предполагаемая стоимость реализации проекта - 28,5 млн евро.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ