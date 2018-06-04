Активисты оспорили в Госсуде выдачу разрешения на строительство улицы Рейди-теэ

Кассационная жалоба на решение Таллиннского окружного суда от 2 мая поступила в Госсуд в конце прошлой недели, а по состоянию на 4 июня Государственный суд не занял по ней позиции, пишет rus.err.ee.

В своем постановлении от 2 мая Таллиннский окружной суд счел обоснованным решение административного суда, который в сентябре прошлого года также отклонил жалобу активистов.

Истцы хотят, чтобы выданное столичными властями 21 апреля 92017 года разрешение на строительство улицы Рейди-теэ было аннулировано, указывая на то, что мэрия Таллинна не провела экспертизу экологических воздействий.