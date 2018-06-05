Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Афины за 98 евро!
5 июня 2018 г., 9:43
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, reisiguru.ee и flynous.com.
Туда-обратно из Таллинна в Стокгольм начиная с 65 евро
Туда-обратно из Таллинна на Суматру начиная с 529 евро
Туда-обратно из Таллинна на Корфу начиная со 188 евро
Туда-обратно из Таллинна в Афины начиная с 98 евро
Туда-обратно из Таллинна в Неаполь начиная со 183 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Бразилию начиная с 528 евро
Туда-обратно из Хельсинки на Мальдивские острова начиная с 478 евро
Туда-обратно из Риги в Тегеран начиная со 193 евро