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Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Афины за 98 евро!

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Афины.

ФОТО: DANIEL OCHOA DE OLZA/AP

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, reisiguru.ee и flynous.com.

Туда-обратно из Таллинна в Стокгольм начиная с 65 евро

Туда-обратно из Таллинна на Суматру начиная с 529 евро

Туда-обратно из Таллинна на Корфу начиная со 188 евро

Туда-обратно из Таллинна в Афины начиная с 98 евро

Туда-обратно из Таллинна в Неаполь начиная со 183 евро

 Туда-обратно из Хельсинки в Бразилию начиная с 528 евро

Туда-обратно из Хельсинки на Мальдивские острова начиная с 478 евро

Туда-обратно из Риги в Тегеран начиная со 193 евро

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