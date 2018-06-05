В России сотни людей останутся на время ЧМ без газа

Ограничение вводится в связи с указом президента России № 202 от 9 мая 2017 года, а также правилами по усилению мер безопасности, утвержденными правительством РФ в июне прошлого года.

По правилам безопасности, на время ЧМ-2018 должны быть приостановлены опасные производства на определенных территориях.

«Проблема в том, что у нас газ высокого давления подходит, 14 килограмм на квадратный метр, поэтому нам эту бумагу и дали. Есть предписание, и мы вынуждены его выполнять», – рассказал Владимир Михеев, председатель одного из КТ Екатеринбурга, которое попало под отключение газа, передает сайт E1.ru