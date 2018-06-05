Машина сгорела посреди дороги, спустя сутки владелец обнаружил, что она исчезла

В воскресенье утром владелец занялся поисками трейлера, чтобы отвезти сгоревшую машину на металлолом, и опубликовал соответствующее объявление в Facebook. Подходящий автомобиль он нашел только в понедельник, пишет Sakala.

В понедельник около полудня он отправился в деревню Кибекюла за своей машиной, но, к своему удивлению, обнаружил, что она исчезла с обочины. Заподозрив, что это проделки воров, автовладелец обратился в полицию.

Незадолго до этого – около 10 утра – в полицию поступило сообщение, что в волости Вильянди в Кибекюла уже второй день стоит на обочине сгоревший автомобиль, рядом с которым никого нет. У полицейских не было возможности установить VIN-код автомобиля и личность его владельца, и они решили отвезти сгоревший Mercedes на платную парковку в Вильянди.

Это произошло за час до того, как владелец машины вместе с трейлером приехал в Кибекюла. Спустя час поисков он обнаружил свою машину на стоянке полиции.