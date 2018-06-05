Eurostat: в Эстонии зафиксирован ощутимый спад объемов розничной торговли

Больше всего в ЕС розничная торговля за год выросла в Румынии (+7,4%). В Польше прирост составил 6,6%, в Литве - 6,5%, в Венгрии - 6,1%.

Сократился оборот розничной торговли в Финляндии (-0,3%), Эстонии и Великобритании (-0,6%), в Португалии (-1,2%), Словении (-1,4%), Бельгии (-1,5%) и на Мальте (-3,1%). В Дании он за год не изменился.

В среднем в ЕС и в еврозоне оборот розничной торговли в апреле за год увеличился на 1,7%, за месяц в ЕС - на 0,4%, в еврозоне - на 0,1%.

Самый большой в ЕС месячный прирост оборота розничной торговли в апреле зарегистрирован в Германии (+2,3%). В Румынии он составил 1,7%, в Ирландии, Литве и Великобритании - 1,5%.

Самый большой спад за месяц отмечен в Португалии (-4,1%). В Словении он составил 2%, в Эстонии - 1,8%, в Латвии - 1,3%.