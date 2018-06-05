вт, 05.06.2018
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Видео: в Таллинне водитель пытался наехать на остановившего его сотрудника МуПо

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ФОТО: МуПо

В День защиты детей, 1 июня, состоялся традиционный забег конторских крыс «Rat Race», в связи с чем движение в Таллинне регулировали патрули МуПо. В Старом городе один водитель решил, что запрет на проезд его не касается.

ФОТО: МуПо

Водитель посчитал, что распоряжения перекрывшего проезд сотрудника МуПо его не касаются и попытался проехать дальше, но страж правопорядка преградил ему дорогу. Помимо словесной перепалки, водитель два раза толкнул машиной регулирующего движение сотрудника МуПо, притом второй раз он сделал это явно намеренно.

Руководитель таллиннской МуПо Айвар Тоомпере сказал, что поведение водителя непозволительно и опасно. «Наша задача, как представителей защиты порядка, серьезно относиться к обеспечению требований безопасности на многолюдных мероприятиях. Мы знаем, что в мире происходят инциденты, когда на автомобиле врезаются в толпу людей и приводят к невосполнимым потерям», - говорит он.

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