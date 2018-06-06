Пыллуаас: теперь Сависаар сможет говорить о своей невиновности

Депутат Рийгикогу от Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Хенн Пыллуаас считает, что бывший лидер центристов Эдгар Сависаар, накануне по состоянию здоровья избежавший уголовного преследования, теперь получит возможность говорить о своей невиновности, что ставит под сомнение беспристрастность судебной системы.
В среду, 6 июня, через пресс-службу EKRE Пыллуаас вспомнил о случае нынешнего почетного председателя Партии реформ Сийма Калласа, которого в 90-е обвинили по делу о пропаже 10 миллионов бюджетных долларов, но суд тогда из-за отсутствия общественного интереса завершил производство в отношении политика, пишет rus.err.ee.
"Сегодня Каллас везде говорит о том, что суд его оправдал. Точно так же теперь будет ликовать и Сависаар", - подчеркнул Хенн Пыллуаас.
"После этих инцидентов бессмысленно говорить о том, что наши суды являются справедливыми и беспристрастными", - добавил оппозиционный депутат Рийгикогу.
Хенн Пыллуаас еще раз напомнил, что судебная система Эстонии нуждается в реформе.