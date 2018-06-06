Судебная система Эстонии одна из самых эффективных в ЕС

По данным сравнительного исследования юридических систем Европы, судебная система Эстонии по-прежнему является одной из самых эффективных в ЕС — она на втором месте среди 28 стран по скорости решения судебных дел и на первом месте по общению в цифровой области и социальных сетях.
«Показатели сравнительной таблицы подтверждают, что наша судебная система является рентабельной и современной. Хотя по цифровым возможностям мы сейчас в первых рядах, не стоит почивать на лаврах, но нужно продолжать их развитие», - сказал министр юстиции Урмас Рейнсалу в пресс-релизе госсуда.
Еврокомиссия каждый год составляет рейтинг Justice Scoreboard, в котором сравнивает эффективность, качество и независимость правосудия в странах ЕС. Главный показатель эффективности — продолжительность судебных дел — в последние годы стабильно удерживался в Эстонии на высокой отметке. В эстонских судах первой инстанции дела рассматривают существенно быстрее, чем в Европе в среднем, Эстония по рассмотрению гражданских и административных дел находится на втором месте после Дании. Например, на рассмотрение административного дела административный суд тратит в среднем 108 дней.
Эстония добилась лучших результатов в области цифрового общения — приеме жалоб, отслеживании процесса производства и передаче судебных решений. Эстонские суды также занимают первое место по пользованию возможностями социальных сетей.
Сотрудники судов и адвокаты более чем на 90 процентов используют для общения друг с другом инфотехнологические средства, на 95 процентах документов ставят дигитальные подписи. Эстония и по этому показателю на первом месте.
По сравнению с прошлыми годами существенно выросло число судебных дел, по этому показателю Эстония занимает пятое место – если в 2010 году в уездные суды подали 5,7 жалобы на 100 населения, то в 2016 году этот показатель составил 24,7. В то же время, не выросло число незавершенных судебных дел, которое по-прежнему ниже среднего европейского показателя.
Оценку выше средней получили также надежность и независимость судебной системы Эстонии. Ниже европейского медиана — финансирование судебной системы (Эстония занимает по этому показателю 21-е место), число судей и адвокатов на душу населения (17-е и 24-е место соответственно).