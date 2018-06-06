Судебная система Эстонии одна из самых эффективных в ЕС

«Показатели сравнительной таблицы подтверждают, что наша судебная система является рентабельной и современной. Хотя по цифровым возможностям мы сейчас в первых рядах, не стоит почивать на лаврах, но нужно продолжать их развитие», - сказал министр юстиции Урмас Рейнсалу в пресс-релизе госсуда.

Еврокомиссия каждый год составляет рейтинг Justice Scoreboard, в котором сравнивает эффективность, качество и независимость правосудия в странах ЕС. Главный показатель эффективности — продолжительность судебных дел — в последние годы стабильно удерживался в Эстонии на высокой отметке. В эстонских судах первой инстанции дела рассматривают существенно быстрее, чем в Европе в среднем, Эстония по рассмотрению гражданских и административных дел находится на втором месте после Дании. Например, на рассмотрение административного дела административный суд тратит в среднем 108 дней.

Эстония добилась лучших результатов в области цифрового общения — приеме жалоб, отслеживании процесса производства и передаче судебных решений. Эстонские суды также занимают первое место по пользованию возможностями социальных сетей.

Сотрудники судов и адвокаты более чем на 90 процентов используют для общения друг с другом инфотехнологические средства, на 95 процентах документов ставят дигитальные подписи. Эстония и по этому показателю на первом месте.

По сравнению с прошлыми годами существенно выросло число судебных дел, по этому показателю Эстония занимает пятое место – если в 2010 году в уездные суды подали 5,7 жалобы на 100 населения, то в 2016 году этот показатель составил 24,7. В то же время, не выросло число незавершенных судебных дел, которое по-прежнему ниже среднего европейского показателя.