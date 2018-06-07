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  • Фото: в Великобритании можно купить остров по цене однокомнатной квартиры

Фото: в Великобритании можно купить остров по цене однокомнатной квартиры

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ФОТО: marinas.com

На британском перегретом рынке недвижимости происходит непонятное: то ли острова подешевели, то ли квартиры подорожали, пишет Kodu

Высокие цены на городские квартиры заставляют жителей Альбиона обращать внимание на провинцию. Например, за целый остров со старинной морской крепостью у берегов Уэльса просят 400 000 фунтов стерлингов (456 306 евро). В Лондоне за такие деньги можно купить разве что однокомнатную квартиру. 

Stack Rock Fort.

ФОТО: marinas.com

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