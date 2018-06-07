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Топливо, продукты питания и алкоголь продолжают дорожать

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Алкоголь. Иллюстративное фото.

ФОТО: Toomas Huik

Индекс потребительских цен в мае по сравнению с  апрелем вырос на 0,3%, а по сравнению с маем прошлого года увеличился на 3%, свидетельствуют данные Департамента статистики.

По сравнению с маем 2017 года товары стали дороже на 3,4%, а услуги - на 2,4%, сообщила в четверг, 7 июня, пресс-служба ведомства.

Бензин подорожал на 14,8%, а дизельное топливо был на 11,9% дороже, чем в мае 2017 года, пишет rus.err.ee.

Весомую роль в изменении показателей индекса сыграл также рост цен на алкоголь (стал дороже на 13%) и табачные изделия (подорожали на 5,5%), а из спиртных напитков ощутимо подорожало в первую очередь пиво - на 32,7%.

На долю продуктов питания и безалкогольных напитков пришлось более одной пятой от общего рост цен: молоко, молочные продукты и яйца подорожали на 5,4%, готовая еда - на 12%, свежие овощи - на 9,5%.

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