Врач, набросившийся с руганью на пациента: я поддался на провокацию

Харди Кальюранд:

«Я сожалею, что ситуация, произошедшая в травматологическом кабинете Клиники Тартуского университета 06.06.18 рано утром, дошла до уровня освещения в СМИ. Приношу извинения от себя и от имени работодателя за повышение голоса и недопустимые выражения.

Но все же я бы хотел обратить внимание на то обстоятельство, что до сих пор в прессе не упомянули о том, что предшествовало конфликту, и подтверждаю, что я не обсуждал с пациентом вопрос о его медицинском страховании.

Когда пациент пришел в кабинет, был составлен анамнез (данные, полученные при опросе пациента, с помощью которых можно поставить диагноз – ред.) как относительно произошедшего, так и относительно последовавшего домашнего лечения. Был проведен объективный осмотр, после чего я рекомендовал пациенту не делать рентген, поскольку обследование не изменит лечения, пациент лишь получит облучение и не извлечет из этого пользы. Я предоставил ему возможность выбора все же при желании сделать рентген и тем самым приобщил его к лечебному процессу в соответствии с самым современным подходом. Далее я разъяснил пациенту, как следует лечить травмы. Лечение и в случае ушиба, и в случае перелома одно и то же: необходимо обвязать пальцы клейкой лентой или пластырем, поместив между ними вату или тампон для ран, чтобы предотвратить возникновение опрелостей.

Я предложил вариант, что при желании мы можем сделать сразу первичную перевязку, чтобы проиллюстрировать сказанное и при необходимости дополнить данные инструкции. Для дальнейшего лечения пациент должен был сам приобрести перевязочные средства в аптеке. Конфликт возник из-за того, что пациент истолковал современное консервативное лечение как оставление без лечения и не согласился с ним в ходе дальнейшего диалога и отказался участвовать в лечебном процессе, начав провоцировать персонал, а под конец и угрожать. Должен признать, что я поддался на провокацию и должен был бы в профессиональном смысле быть способен сохранять покой в этой ситуации.