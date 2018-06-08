Вчерашний пожар в Ласнамяэ выявил незаконную масштабную свалку

Вчера вечером горела и распространяла на весь Ласнамяэ плотный дым свалка строительных отходов, на которой мусора оказалось в 30 раз больше, чем предусмотрено разрешением охраны окружающей среды, пишет Postimees.
Спасатели до сих пор тушат очаги возгорания на свалке, но ни одного представителя фирмы на расположенном на улице Бетоони месте переработки мусора сегодня видно не было. Их искали руководитель Таллиннского департамента охраны окружающей среды Рело Лиги, советник мэрии Олев-Андрес Тинн и представители Спасательного департамента, Муниципальной полиции и Инспекции по охране окружающей среды.
«Согласно разрешению охраны окружающей среды здесь можно было складировать 450 тонн строительных отходов, но на глаз видно, что мусора тут от 13 до 15 тысяч тонн»,- к такому совместному выводу пришли специалисты. К обеду стало известно, что данный участок земли принадлежит фирме, собственником которой якобы является гражданин Литвы, в состав руководства входят латыши, а обычно руководивший на площадке сортировкой мусора человек лежит в больнице.
По словам представителей Инспекции по охране окружающей среды, отходы, в несколько десятков раз превышающие разрешенный объем, появились там меньше, чем год назад, скорее всего, они находятся там месяцев восемь. Инспекция начала административное производство в отношении обработчика мусора полтора месяца назад, но особых результатов расследование до сих пор не принесло.