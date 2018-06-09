Спешите узнать о революционных изменениях в дизайне ванных комнат

Обычно ванные комнаты, даже с самым дорогим ремонтом, выглядят достаточно практично. Новый тренд подразумевает совсем другой вид вашей ванной, пишет портал Kodu.
Теперь ванная - это не просто помещение, где утром быстро совершают гигиенические процедуры, а вечером - те же процедуры, только чуть медленнее. Теперь в ванной расслабляются, наслаждаются и проводят всемя наедине с собой любимой. Это нашло отражение и в дизайне.
До сих пор дизайн ванной был предельно практичным. Теперь тут появляются элементы, ранее характерные для гостиной или спальни.
Теперь в ванных появляется мебель, для привычных нам ванных не предназначенная: комоды, столики, кресла и даже маленькие диванчики. Только бы места хватило! Вспоминается такое старинное понятие, как бельевая.
Очень красивым и можным элементом дизайна ванной комнаты стали срезанные цветы в вазе. А если ванна с окном, то и декоративные растения в горшках.