сб, 09.06.2018
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  • Спешите узнать о революционных изменениях в дизайне ванных комнат

Спешите узнать о революционных изменениях в дизайне ванных комнат

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ФОТО: KV.EE

Обычно ванные комнаты, даже с самым дорогим ремонтом, выглядят достаточно практично. Новый тренд подразумевает совсем другой вид вашей ванной, пишет портал Kodu.

Теперь ванная - это не просто помещение, где утром быстро совершают гигиенические процедуры, а вечером - те же процедуры, только чуть медленнее. Теперь в ванной расслабляются, наслаждаются и проводят всемя наедине с собой любимой. Это нашло отражение и в дизайне.  

 

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До сих пор дизайн ванной был предельно практичным. Теперь тут появляются элементы, ранее характерные для гостиной или спальни.

Теперь в ванных появляется мебель, для привычных нам ванных не предназначенная: комоды, столики, кресла и даже маленькие диванчики. Только бы места хватило! Вспоминается такое старинное понятие, как бельевая. 

 

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Очень красивым и можным элементом дизайна ванной комнаты стали срезанные цветы в вазе. А если ванна с окном, то и декоративные растения в горшках. 

 

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