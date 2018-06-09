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Галерея: эффектная квартира в реновированном доме в Каламая

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Нового хозяина с нетерпением ждет современная квартира в доме эстонского времени, которому придан совершенно новый облик, пишет Kodu.  

Эта квартира сама по себе уникальна. Во-первых, она находится недалеко от моря, берег которого все больше открывается для жителей Таллинна. Во-вторых, построенный в 1937 году дом надстроен на один этаж и полностью реновирован в 2008 году.

Kвартира площадью 75,7 м2 находится на четвертом этаже дома, ставшего пятиэтажным. Окна выходят на три стороны, поэтому солнце практически не покидает комнаты.

Уникальный дизайн интерьера придуман и воплощен в жизнь архитектором внутреннего пространства Инес Кяэрма. По договоренности с собственником в квартире останется вся мебель, которую видно на фотографиях. Можно арендовать и парковочное место во дворе. 

Подробности о квартире в Каламая находятся ЗДЕСЬ.

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