сб, 09.06.2018
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  • Галерея: яркая и жизнерадостная двухэтажная квартира с баней и рядом с "Кристийне"

Галерея: яркая и жизнерадостная двухэтажная квартира с баней и рядом с "Кристийне"

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Есть квартиры, в которых вроде бы нет ничего особенного, но они производят очень приятное впечатление. Например, эта квартира в Кристийне с яркими стенами.

Этот каменный дом, находящийся совсем рядом с торговым центром «Кристийне»,построен в 1957 году и полностью реновирован. Трехкомнатная квартира площадью 74,9 квадратных метров располагается на первом и втором этажах дома. Несмотря на то, что дом находится на шумном бульваре Сыпрузе, в квартире тихо, так как окна выходят во двор.

На первом этаже - большая и просторная гостиная с открытой кухней и прихожая с гардеробной. На втором - две спальни и ванная комната с баней. 

В принципе сдержанный интерьер украшают фрагменты стен, выкрашенные в яркие, но ненавязчивые цвета. По договоренности с продавцом и в случае желания покупателя в квартире останется большая часть мебели. 

Немаловажная деталь: очень умеренные коммунальные платежи, несмотря на большую площадь. Летом счета в среднем - 80 €, а зимой - 170 €. В доме своя газовая котельная. 

Подробности смотрите ЗДЕСЬ.

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