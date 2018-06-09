Фото: мужчина на необычном мотоцикле врезался в машину и сбежал с места ДТП

В Вильянди на улице Суур-Кааре врезавшийся в автомобиль мотоциклист пролетел в воздухе вместе с мотоциклом и приземлился на траву, после это встал и сбежал с места происшествия, сообщает Sakala.
ДТП произошло вчера, 8 июня, в 20 часов ехавшая на автомобиле по улице Суур-Кааре женщина решила повернуть налево между многоквартирными домами. По ее словам, машина уже была на встречной полосе и завершала поворот, когда в нее со всего маха врезался мотоцикл.
Мотоцикл и его водитель вылетели на зеленую зону обочины дороги и, несмотря на то, что подобный полет мог привести к травмам у мотоциклиста, мужчина лет 40 решил сбежать с места ДТП.
Выяснить владельца по оставленному мотоциклу очень сложно, поскольку у него нет номерного знака. Внешне можно предположить, что кто-то самостоятельно собрал этот мотоцикл.
Какая была скорость у мотоцикла, неизвестно, поскольку на асфальте не осталось никаких следов торможения. Первые следы ДТП начинаются на траве.
Сидевшая за рулем автомобиля женщина не пострадала, повреждения есть только у машины.
Пострадал ли мотоциклист, неизвестно. По словам медиков, даже получивший тяжелые травмы человек в состоянии шока может преодолеть большие расстояния.