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Фото: Нарвский энергетический забег выиграл кениец

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Тийдрек Нурме, Доминик Киптарус и Роман Фости.

ФОТО: Kristo Parksepp

В субботу, 9 июня, прошел ежегодный Нарвский энергетический забег – крупнейшее спортивное мероприятие Ида-Вирумаа, в котором приняли участие тысячи человек. Первым финишировал 21-летний кениец Доминик Киптарус.

Кайса Кукк, Лейли Луйк и Ольга Андреева.

ФОТО: Kristo Parksepp

На главной дистанции чемпионата Эстонии по полумарафону, которая составляет 21 километр, первым оказался спортсмен из Кении Доминик Киптарус. Его время 1 час 3 минуты 55 секунд, передает Rus.ERR.

Среди женщин победу одержала Лейли Луйк, ее время 1 час 18 минут 34 секунды.

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