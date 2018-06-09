Фото: Нарвский энергетический забег выиграл кениец
9 июня 2018 г., 17:40
В субботу, 9 июня, прошел ежегодный Нарвский энергетический забег – крупнейшее спортивное мероприятие Ида-Вирумаа, в котором приняли участие тысячи человек. Первым финишировал 21-летний кениец Доминик Киптарус.
На главной дистанции чемпионата Эстонии по полумарафону, которая составляет 21 километр, первым оказался спортсмен из Кении Доминик Киптарус. Его время 1 час 3 минуты 55 секунд, передает Rus.ERR.
Среди женщин победу одержала Лейли Луйк, ее время 1 час 18 минут 34 секунды.