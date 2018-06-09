Два туриста из России погибли на отдыхе в Турции

Первый инцидент произошел в турецком городе Аланья 8 июня. 31-летний Дмитрий Бевз купался в море и начал тонуть. Отдыхающие на берегу туристы заметили захлебывающегося россиянина и вызвали спасателей, которые вытащили Бевза из воды. Мужчина был госпитализирован, однако медики не смогли спасти ему жизнь, и мужчина скончался. Его тело доставлено в местный Институт судебно-медицинской экспертизы, передает Lenta.ru.