Прокуратура: найденная на обочине шоссе женщина сама выпрыгнула из машины

В конце марта на Сааремаа на обочине шоссе была обнаружена 28-летняя женщина, которая позже скончалась в больнице. По сообщению прокуратуры, это был несчастный случай, пишет Saarte Hääl. Водителю машины, которая стояла неподалеку, предъявят обвинение в нетрезвом вождении.
По версии прокуратуры, по дороге у водителя, помимо опьянения (и, возможно, по причине его нетрезвого состояния), начались проблемы со здоровьем, он не справлялся с управлением, и машина отклонялась то в одну, то в другую сторону дороги, заезжая на обочины. «Возможно, водитель потерял сознание. Вероятно, женщина боялась ДТП и решила выпрыгнуть из автомобиля», - сказал Амур. От полученных при падении травм женщина позже скончалась в больнице.
Следствие не обнаружило на ее теле признаки насилия или следы столкновения с автомобилем.
Вечером 31 марта в 20.47 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Рео на 132 км шоссе Куйвасту-Курессааре посреди дороги в направлении Курессааре стоит автомобиль, в котором находится водитель с признаками алкогольного опьянения. Примерно в 360 метрах от машины в канаве нашли 28-летнюю женщину в тяжелом состоянии. Ее доставили в Курессаарескую больницу, где она позже скончалась.