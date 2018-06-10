Прокуратура: найденная на обочине шоссе женщина сама выпрыгнула из машины

По версии прокуратуры, по дороге у водителя, помимо опьянения (и, возможно, по причине его нетрезвого состояния), начались проблемы со здоровьем, он не справлялся с управлением, и машина отклонялась то в одну, то в другую сторону дороги, заезжая на обочины. «Возможно, водитель потерял сознание. Вероятно, женщина боялась ДТП и решила выпрыгнуть из автомобиля», - сказал Амур. От полученных при падении травм женщина позже скончалась в больнице.

Следствие не обнаружило на ее теле признаки насилия или следы столкновения с автомобилем.