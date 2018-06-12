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Налоговики обнаружили в легковом автомобиле десятки тысяч контрабандных сигарет

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Контрабандные сигареты. Фото иллюстративное.

ФОТО: Maksu- ja tolliamet

В конце прошлой недели сотрудники Налогово-таможенного департамента (MTA) при проверке легкового автомобиля на шоссе Икла-Пярну обнаружили 60 000 сигарет NZ Gold с белорусскими акцизными марками.

Сотрудники следственного отдела MTA по итогам анализа рисков задержали легковой автомобиль латвийского гражданина, в багажнике которого были обнаружены упакованные в мусорные пакеты сигареты. Сигареты также были спрятаны в упаковку синтезатора Yamaha, лежавшую на заднем сиденье салона.

По словам главы Ляэнеской службы следственного отдела Пеэтера Пайсуотса, сотрудники MTA продолжают систематически бороться с контрабандой. «Снижение доли контрабандного рынка и обеспечение честной конкуренции на внутреннем рынке Эстонии — одна из целей департамента», - сказал он.

«Обнаруженная марка сигарет NZ Gold популярна у людей, покупающих в Эстонии контрабандные сигареты. Людям, которые пользуются контрабандными сигаретами или мирятся с их существованием, следует помнить, что при употреблении контрабандного товара государство не получает налоговые отчисления, которые используются в интересах всего населения посредством медицинской помощи, школьного образования, сети дорог, безопасности и т. п.», - сказал Пайсуотс.

Контрабандные сигареты конфискованы, возбуждено дело о проступке.

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