Налоговики обнаружили в легковом автомобиле десятки тысяч контрабандных сигарет

Сотрудники следственного отдела MTA по итогам анализа рисков задержали легковой автомобиль латвийского гражданина, в багажнике которого были обнаружены упакованные в мусорные пакеты сигареты. Сигареты также были спрятаны в упаковку синтезатора Yamaha, лежавшую на заднем сиденье салона.

По словам главы Ляэнеской службы следственного отдела Пеэтера Пайсуотса, сотрудники MTA продолжают систематически бороться с контрабандой. «Снижение доли контрабандного рынка и обеспечение честной конкуренции на внутреннем рынке Эстонии — одна из целей департамента», - сказал он.

«Обнаруженная марка сигарет NZ Gold популярна у людей, покупающих в Эстонии контрабандные сигареты. Людям, которые пользуются контрабандными сигаретами или мирятся с их существованием, следует помнить, что при употреблении контрабандного товара государство не получает налоговые отчисления, которые используются в интересах всего населения посредством медицинской помощи, школьного образования, сети дорог, безопасности и т. п.», - сказал Пайсуотс.