Карта: в Иванову ночь по всей стране будут жечь костры
12 июня 2018 г., 13:43
Начиная с 21 июня по всей Эстонии пройдет волна концертов и гуляний в честь главного летнего праздника — Ивановой ночи.
На составленной порталом Rus.ERR интерактивной карте можно найти мероприятия, которые пройдут в Таллинне, Маарду, Нарве, Пярну, Хаапсалу, а также в других городах Эстонии.
В Таллинне гулянья на Иванову ночь пройдут на стадионе "Калев", где в числе прочих выступит группа "Ляпис Трубецкой", традиционно костер зажгут и на Паэвялья в Ласнаямэ, а также на пляже Штромки, праздничная программа в музее под открытым небом Рокка-аль-Маре начнется с шествия по поводу зажжения костров.