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  • Карта: в Иванову ночь по всей стране будут жечь костры

Карта: в Иванову ночь по всей стране будут жечь костры

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ФОТО: TAIRO LUTTER / PM/SCANPIX BALTICS/Scanpix

Начиная с 21 июня по всей Эстонии пройдет волна концертов и гуляний в честь главного летнего праздника — Ивановой ночи.

На составленной порталом Rus.ERR интерактивной карте можно найти мероприятия, которые пройдут в Таллинне, Маарду, Нарве, Пярну, Хаапсалу, а также в других городах Эстонии.

В Таллинне гулянья на Иванову ночь пройдут на стадионе "Калев", где в числе прочих выступит группа "Ляпис Трубецкой", традиционно костер зажгут и на Паэвялья в Ласнаямэ, а также на пляже Штромки, праздничная программа в музее под открытым небом Рокка-аль-Маре начнется с шествия по поводу зажжения костров.

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