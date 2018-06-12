Карта: в Иванову ночь по всей стране будут жечь костры

На составленной порталом Rus.ERR интерактивной карте можно найти мероприятия, которые пройдут в Таллинне, Маарду, Нарве, Пярну, Хаапсалу, а также в других городах Эстонии.

В Таллинне гулянья на Иванову ночь пройдут на стадионе "Калев", где в числе прочих выступит группа "Ляпис Трубецкой", традиционно костер зажгут и на Паэвялья в Ласнаямэ, а также на пляже Штромки, праздничная программа в музее под открытым небом Рокка-аль-Маре начнется с шествия по поводу зажжения костров.