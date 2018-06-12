Фото: срочно звоните в полицию, если заметите на дорогах Эстонии этот автомобиль
12 июня 2018 г., 16:56
Полиция по-прежнему разыскивает 21-летнего Микка, который 19 мая ушел из дома в таллиннском районе Нымме. Молодой человек поехал на машине сначала по Ярвевана-теэ, затем свернул с Тартуского шоссе и покинул Таллинн.
Больше сообщений о его местонахождении в полицию не поступало, Микк по-прежнему числится пропавшим без вести. Полиция пообщалась с родными и близкими молодого человека, которые могли что-либо знать о нем, но поискам это не помогло.
Полиция просит всех, кто заметит изображенного на фото молодого человека, звонить на короткий номер 112.