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  • Фото: срочно звоните в полицию, если заметите на дорогах Эстонии этот автомобиль

Фото: срочно звоните в полицию, если заметите на дорогах Эстонии этот автомобиль

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Полиция разыскивает 21-летнего Микка.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция по-прежнему разыскивает 21-летнего Микка, который 19 мая ушел из дома в таллиннском районе Нымме. Молодой человек поехал на машине сначала по Ярвевана-теэ, затем свернул с Тартуского шоссе и покинул Таллинн.

Полиция разыскивает 21-летнего Микка.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Больше сообщений о его местонахождении в полицию не поступало, Микк по-прежнему числится пропавшим без вести. Полиция пообщалась с родными и близкими молодого человека, которые могли что-либо знать о нем, но поискам это не помогло.

Полиция разыскивает 21-летнего Микка.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит всех, кто заметит изображенного на фото молодого человека, звонить на короткий номер 112.

Полиция разыскивает 21-летнего Микка.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

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