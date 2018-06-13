ср, 13.06.2018
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  • Фото: в продажу поступил уникальный образец сельской архитектуры

Фото: в продажу поступил уникальный образец сельской архитектуры

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ФОТО: KV.EE

Вы ни за что не догадаетесь, когда построен этот уютный деревенский дом в Харьюмаа. Зато об этом хорошо известно порталу Kodu. А теперь и нам с вами.

Да, построенный в 2001 году жилой дом и надворные постройки не выглядят современными: здания инспирированы традициями старой эстонской сельской архитектуры и принадлежат грубоко изучавшей эту тему семье. Главный дом - копия классической жилой риги. 

ФОТО: KV.EE

Для большей части строений использована старая древесина. Например, это уже использованные стропила, обшивка стен и кровельный материал, которым отделали потолки в жилой части дома. Обшивка стен превратилась в двери. 

ФОТО: KV.EE

Цвета, в которые покрашены стены и отдельные предметы мебели, тоже имеют непосредственное отношение к традициям эстонской деревянной архитектуры. 

ФОТО: KV.EE

Множество отличных фотографий, раскрывающих всю прелесть интерьера с цветными половичками, креслом-качалкой, красивом камином, уютными спальнями и современными санузлами находятся ЗДЕСЬ.

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