Генассамблея ООН осудила Израиль за использование силы против палестинцев

Представитель Израиля при ООН Дани Данон, выступая на заседании, заявил, что речь идет о попытке лишить Израиль основного права на самооборону. Он предупредил представителей других стран, что, поддерживая резолюцию, они придают силы палестинскому радикальному движению ХАМАС.

В то же время США потерпели неудачу, предложив дополнение к резолюции, где содержалось осуждение насилия, к которому прибегает движение ХАМАС. Для одобрения документа требовались две трети голосов, однако за него проголосовали только 62 страны. 58 выступили против, еще 42 воздержались. Ранее США наложили вето на резолюцию с осуждением действий Израиля, которую внесли на рассмотрение в Совет Безопасности ООН, куда входят представители 15 государств.