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Генассамблея ООН осудила Израиль за использование силы против палестинцев

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Протесты палестинцев на границе сектора Газа и Израиля.

ФОТО: LEWIS JOLY/SIPA / LEWIS JOLY/SIPA

Генеральная ассамблея ООН в среду, 13 июня, осудила Израиль за чрезмерное использование силы в отношении гражданских лиц из Палестинской автономии. Помимо этого, ассамблея обратилась с просьбой к генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу рекомендовать международный механизм защиты для палестинских территорий. За резолюцию проголосовали 120 стран, 8 голосов были поданы против, еще 45 воздержались. Текст резолюции был предложен Алжиром, Турцией и Палестинской автономией, пишет DW.

Представитель Израиля при ООН Дани Данон, выступая на заседании, заявил, что речь идет о попытке лишить Израиль основного права на самооборону. Он предупредил представителей других стран, что, поддерживая резолюцию, они придают силы палестинскому радикальному движению ХАМАС.

В то же время США потерпели неудачу, предложив дополнение к резолюции, где содержалось осуждение насилия, к которому прибегает движение ХАМАС. Для одобрения документа требовались две трети голосов, однако за него проголосовали только 62 страны. 58 выступили против, еще 42 воздержались. Ранее США наложили вето на резолюцию с осуждением действий Израиля, которую внесли на рассмотрение в Совет Безопасности ООН, куда входят представители 15 государств.

Не менее 129 палестинцев были убиты израильской армией в результате протестов, которые с марта 2018 года проходили близ границы с сектором Газа. О жертвах среди израильских военных или гражданских лиц не сообщалось.

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