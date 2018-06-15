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  • Фото: полиция показала, что бывает, если разрешить пьяному водителю припарковать машину

Фото: полиция показала, что бывает, если разрешить пьяному водителю припарковать машину

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ФОТО: Lõuna prefektuur

Лыунаская префектура опубликовала на своей странице в Facebook фотографию, на которой демонстрируется наглядный пример того, что бывает, если дать припарковать автомобиль нетрезвому водителю, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

«Этот шофер пытался вчера в Валга совершить маневры во дворе дома, но уставшие от водки глаза подвели, и абсолютно неверные расчеты привели машину в кювет. За отрезвлением последовало уголовное производство», - прокомментировала во вторник снимок префектура.

Впереди Иванова ночь, поэтому полиция призывает людей договориться заранее, кто в их компании будет выполнять роль трезвого водителя, чтобы после праздника доставить всех в целости и сохранности домой.

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