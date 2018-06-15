Ратас о сотрудничестве с Румынией: пространства для развития достаточно

«Я рад, что эстонские предприятия все больше открывают для себя рынок Румынии. За последние три года наш товарообмен активизировался и вырос на 75 процентов, достигнув в прошлом году 130 млн евро. И все же, учитывая размеры Румынии, пространства для развития хватает», - сказал Ратас. В 2017 году экономический рост Румынии составил 7 процентов — это один из самых высоких показателей в ЕС, передает агентство BNS.

В конце мая в Бухаресте состоялась встреча представителей центра зарубежных инвестиций фонда развития предпринимательства и румынского правительственного агентства InvestRomania. В субботу представители двух организаций заключат в Таллинне соглашение об объединении усилий для привлечения инвесторов. «Я надеюсь, что и румынские предприниматели будут все больше открывать для себя открытое и гибкое экономическое пространство Эстонии, а также новаторские цифровые решения, предлагаемые инфотехнологическими предприятиями», - сказал Ратас.

Взгляды Эстонии и Румынии на европейскую безопасность и сотрудничество в рамках НАТО во многом совпадают. Румыния также вкладывает 2 процента бюджетных средств в оборону и поддерживает новую оборонную инициативу ЕС. Кроме того, Румыния готовится присоединиться к Центру кибербезопасности НАТО в Таллинне. Премьер-министры обсудили также намеченный на 11-12 июля в Брюсселе саммит НАТО. Эстония надеется увидеть на саммите единый и сильный альянс, в котором союзники разделают общие обязательства. Также для Эстонии важна возможность быстрой переброски войск и их готовность к быстрому реагированию.

В первой половине будущего года Румынии предстоит впервые председательствовать в ЕС. «Эстония успешно сдала этот своего рода экзамен на аттестат государственной зрелости и готова всячески поддерживать Румынию в подготовке председательства. Наш опыт показал, что это как раз подходящее время, чтобы объяснить людям значение Европейского союза и его ценностей. Брюссель не принимает решения за нас, мы сами формируем решения ЕС и несем за них ответственность», - отметил Ратас.

Румыния в ходе председательства намерена сосредоточиться на европейских ценностях и роли ЕС на международной арене. «Я считаю это крайне необходимым, поскольку 2019 год будет для Европы годом больших перемен. Сменится как состав Европейского парламента, так и Европейской комиссии, завершится Брекзит и будет утвержден бюджет Европейского союза на 2021-2027 год», - сказал Ратас.

Встреча Ратаса и Дэнчилэ является исторической в нескольких смыслах. Впервые премьер-министр Румынии посещает Эстонию с официальным визитом, а кроме того это происходит в год, когда и Эстония, и Румыния празднуют столетие своей государственности.