Появились официальные фотографии нового BMW Z4

На фотографиях, опубликованных изданием Carscoops, видно, что серийная BMW Z4 будет выполнена в стилистике одноименного прототипа, дебютировавшего на Конкурсе элегантности Пеббл-Бич в 2017 году. У машин схожая головная оптика, вентиляционные прорези и выштамповки на боковинах кузова, пишет motor.ru.

BMW Z4 в модификации M40i получит новый шестицилиндровый турбомотор объемом три литра, мощность которого составит от 340 до 360 лошадиных сил, спортивную подвеску с электронноуправляемыми амортизаторами, активный задний дифференциал и более мощные тормозные механизмы.

Ранее в Сети появились патентные изображения новой модели, а также любительские снимки родстера, который разделит платформу со спорткаром Toyota Supra следующего поколения.