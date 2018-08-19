Фото: на Певческом поле началось всемирное совместное пение
19 августа 2018, 18:40
Сегодня вечером, 19 августа, в рамках летней праздничной недели ЭР100 на Таллиннском певческом поле и в 40 местах по всей Эстонии проходит всемирное совместное пение.
Совместное пение «Сила песни», когда солисты 100 минут подряд исполняют разные песни, и последующий концерт «Гул столетия», организуемые фестивалем «Нарген», стартует 19 августа на Таллиннском певческом поле в 19:00.
На мероприятие уже прибыли и президент Эстонии Керсти Кальюлайд с мужем.