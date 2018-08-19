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Фото: на Певческом поле началось всемирное совместное пение

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Сегодня вечером, 19 августа, в рамках летней праздничной недели ЭР100 на Таллиннском певческом поле и в 40 местах по всей Эстонии проходит всемирное совместное пение. 

Совместное пение «Сила песни», когда солисты 100 минут подряд исполняют разные песни, и последующий концерт «Гул столетия», организуемые фестивалем «Нарген», стартует 19 августа на Таллиннском певческом поле в 19:00. 

На мероприятие уже прибыли и президент Эстонии Керсти Кальюлайд с мужем.

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