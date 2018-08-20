В тяжелой аварии при невыясненных обстоятельствах пострадали четверо молодых людей

В воскресенье поздно вечером или в ночь на понедельник в Ярвамаа при невыясненных пока обстоятельствах произошла тяжелая автомобильная авария, в которой пострадали четверо молодых людей.
Об этом сообщила BNS пресс-служба Министерства внутренних дел, отметив, что ДТП произошло в невыясненном пока месте и времени. По первоначальным данным, водитель Audi А6 не справился с управлением. Находившиеся в машине молодые люди покинули место аварии, но вскоре сами поняли, что нуждаются в помощи медиков.
По имеющимся у МВД данным, в Харьюскую уездную больницу обратились две 15-летние девушки, которых медики госпитализировали в Таллинской детской больнице, а также 18-летний юноша. Скорая помощь доставила в уездную больницу и 22-летнего молодого человека, которого затем переправили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
Обстоятельства происшествия выясняются.