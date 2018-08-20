В тяжелой аварии при невыясненных обстоятельствах пострадали четверо молодых людей

Об этом сообщила BNS пресс-служба Министерства внутренних дел, отметив, что ДТП произошло в невыясненном пока месте и времени. По первоначальным данным, водитель Audi А6 не справился с управлением. Находившиеся в машине молодые люди покинули место аварии, но вскоре сами поняли, что нуждаются в помощи медиков.